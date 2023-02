Witte Huis beveelt overheidsinstanties om TikTok binnen 30 dagen te verwijderen

Het Witte Huis heeft federale Amerikaanse overheidsinstanties opgedragen om TikTok binnen dertig dagen van alle smartphones, tablets en andere werkapparatuur te verwijderen. Alleen in bepaalde gevallen is het gebruik nog toegestaan. Daarvoor heeft het Witte Huis gisterenavond een speciaal memorandum gepubliceerd (pdf). Ook de Canadese overheid heeft het gebruik van de app door ambtenaren verboden.

"De regering heeft het versterken van de cybersecurity van ons land topprioriteit gemaakt", aldus het Office of Management and Budget (OMB) van het Witte Huis op Twitter. "Vandaag heeft de OMB instructies gepubliceerd over de implementatie van de "No TikTok on Government Devices Act", die overheidsinstanties verplicht om te stoppen met het gebruik van de app, op bepaalde uitzonderingen na." Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld nationale veiligheid of onderzoek.

Het Office of Management and Budget publiceerde het memorandum. De No TikTok on Government Devices Act is wetgeving die federale overheidsinstanties verplicht om TikTok van hun apparatuur te verwijderen. Het wetsvoorstel werd afgelopen december door het Amerikaanse Congres aangenomen. Gisteren kwam ook de Canadese overheid met een verbod op het gebruik van TikTok op werkapparatuur. Vanaf vandaag zal de populaire video-app van alle smartphones en tablets van de Canadese overheid worden verwijderd.