Tutanota: zorgwekkend dat Britse regering backdoor in encryptie wil

Het is zorgwekkend dat de Britse regering een backdoor in encryptie wil, zo stelt e-maildienst Tutanota. De mailprovider zal het Verenigd Koninkrijk echter niet verlaten als de omstreden Online Safety Bill wordt aangenomen, zoals chatapp Signal eerder aankondigde. Tutanota heeft herhaaldelijk kritiek op het Britse wetsvoorstel geuit en doet dat nu opnieuw.

"Het is echt zorgwekkend wat er nu in het VK plaatsvindt, ooit één van de grootste democratieen ter wereld. De Britse regering denkt nog steeds dat het over een 'magische sleutel' kan beschikken om toegang tot versleutelde communicatie te krijgen, en daarbij volledig voorbij gaat aan de technische achtergrond en wat cryptografische experts herhaaldelijk hebben gezegd: Je kunt geen backdoor in encryptie hebben en ervoor zorgen dat daar geen misbruik van wordt gemaakt", aldus Matthias Pfau, medeoprichter van Tutanota.

Pfau stelt dat de e-mailprovider nooit een backdoor zal toevoegen. Mocht de Britse regering vinden dat bedrijven versleutelde communicatie wel toegankelijk moeten maken, dan zal het land de toegang tot Tutanota moeten blokkeren, merkt de medeoprichter op. De e-maildienst wordt al in Iran en Rusland geblokkeerd. Mocht de Britse regering doen, dan glijdt het af tot het niveau van autoritaire regimes zoals Rusland, Iran, Noord-Korea en China, stelt Pfau. het Britse House of Commons heeft het wetsvoorstel al aangenomen. Nu moet het House of Lords er nog over stemmen.