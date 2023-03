NCSC zet dit jaar eerste stappen voor samenwerkingsplatform Cyclotron

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zal dit jaar de eerste stappen zetten om te komen tot het samenwerkingsplatform Cyclotron. Via dit platform zijn publieke en private partners in staat om informatie rondom (dreigende) cyberincidenten sneller en gerichter via een vertrouwde digitale omgeving onderling te delen. Dat heeft het NCSC in het Jaarplan 2023 aangekondigd.

Het NCSC heeft dit jaar drie focuspunten: verhogen van de digitale weerbaarheid, incident response en voorbereiden op de toekomst. De ontwikkeling van Cyclotron moet bijdragen aan een betere weerbaarheid. Vorig jaar mei verscheen er al een rapport over Cyclotron, waarin de vraag centraal stond wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor het versterken van de publiek-private samenwerking op operationeel en tactisch niveau zodat effectiever en effici├źnter wordt gereageerd op (dreigende) cyberincidenten.

Volgens de opstellers van het rapport is er behoefte aan een platform waarin intensiever dan nu het geval is informatie wordt uitgewisseld. Dat is echter niet zo eenvoudig. "Het realiseren van het Cyclotron-platform is een complex proces en implementatie zal stap voor stap moeten vorm krijgen", zo laat het rapport weten. Daarin staat ook dat de gewenste activiteiten in het Cyclotron-platform op dit moment nog niet allemaal kunnen worden uitgevoerd, vanwege beperkingen in de huidige beschikbare juridische kaders.

"Zoals toegelicht in de sectie Juridisch kader is het daarom nodig om aanvullende of nieuwe wetgeving te ontwikkelen om het volledige takenpakket mogelijk te maken", maakt het rapport duidelijk. De opstellers stellen verder dat het platform het beste bij het NCSC kan worden ondergebracht en goed aansluit op al bestaande initiatieven in het informatiedelingslandschap.