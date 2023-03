Proton VPN start bètatest van browser-extensie voor Chrome en Firefox

Vpn-provider Proton VPN is vandaag een bètatest gestart van een browser-extensie voor Google Chrome en Mozilla Firefox. Via de extensie kunnen gebruikers vanuit de browser de vpn van Proton VPN in- en uitschakelen. De vpn-provider biedt al software waarmee alle verbindingen van een systeem via de vpn-dienst lopen, maar de browser-extensie zou in bepaalde gevallen handig kunnen zijn, aldus de aankondiging van de bètatest.

Als voorbeeld wordt genoemd het privé browsen vanaf de werkcomputer terwijl er al verbinding met de zakelijke vpn is of het gebruik van Proton VPN op systemen waar de gebruiker geen beheerdersrechten heeft om de volledige vpn-app te installeren. Bij gebruik van de extensie gaat alleen verkeer van de browser via de vpn-verbinding, de overige verbindingen die het systeem maakt niet. De extensie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een betaald Proton VPN-abonnement.