DigiD nog steeds overbelast door 400.000 authenticaties per uur

DigiD is op de tweede dag van de belastingaangifte over 2022 nog steeds overbelast. Op de eerste dag was dat ook het geval. Volgens de inlogdienst van de overheid krijgt het 400.000 authenticaties per uur te verwerken, waarvan 360.000 via de Belastingdienst.

"Dit is ruim 3 keer zoveel als in 2022. Mocht het niet lukken om in te loggen met DigiD adviseren wij om het op een later moment nogmaals te proberen", zo krijgen gebruikers te zien op het inlogscherm van DigiD. Op Allestoringen melden ook vandaag tal van mensen dat ze nog steeds niet kunnen inloggen. De problemen met DigiD raken ook mensen die geen belastingaangifte willen doen maar voor andere overheidszaken willen inloggen.

"Op sommige momenten wordt het maximum aan authenticaties bij DigiD bereikt. Daardoor kan het mogelijk zijn dat sommige burgers en ondernemers niet kunnen inloggen om aangifte te doen", zo legt de Belastingdienst uit. De fiscus benadrukt dat het niet zo is dat er helemaal geen aangifte kan worden gedaan. Gisterenmiddag had de Belastingdienst al ruim 300.000 aangiften ontvangen.