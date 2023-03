Australische aangeklaagd voor versturen van 32.000 e-mails naar politicus

In Australië is een 34-jarige vrouw aangehouden en aangeklaagd voor het versturen van ruim 32.000 e-mails naar een Australisch parlementslid, waardoor systemen niet meer waren te gebruiken en het publiek geen contact meer met het parlementslid kon maken, aldus de Australische politie die over een 'vermeende cyberaanval' spreekt. De vrouw kan indien schuldig tot een gevangenisstraf van maximaal tien jaar worden veroordeeld.

De Australische werd gisteren aangehouden, nadat ze in een periode van 24 uur via verschillende domeinnamen in totaal 32.397 e-mails had verstuurd. Tot haar aanhouding bleven de e-mails bij het parlementslid binnenkomen. De hoeveelheid e-mail zorgde ervoor dat het personeel van het niet nader genoemde parlementslid systemen niet meer kon gebruiken. De vrouw is vandaag aangeklaagd voor het ongeautoriseerd verstoren van elektronische communicatie, waarop een maximale gevangenisstraf van tien jaar staat. Ze is op borgtocht vrijgelaten en zal zich op 11 april opnieuw voor de rechter moeten melden.