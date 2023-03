Diskettes zijn nog altijd in gebruik maar de voorraad wordt steeds kleiner

Wereldwijd zijn er nog tal van bedrijven die van diskettes gebruikmaken, maar de voorraad van beschikbare diskettes wordt steeds kleiner. Dat meldt Wired. Onder andere verschillende commerciële vliegtuigen moeten via diskettes worden geüpdatet. "Wanneer er een update verschijnt moeten we die op twee 3,5-inch diskettes downloaden", zegt Davit Niazashvili van vrachtluchtvaartmaatschappij Geosky over het updaten van de twee 747-200's die het bedrijf in bezit heeft.

Volgens Niazashvili is het tegenwoordig lastig om diskettes te kopen. Geosky zoekt ze op Amazon. "Ze zijn erg gevoelig en geneigd stuk te gaan. Op z'n hoogst kunnen we elke diskette drie keer gebruiken, dan moeten we ze weggooien." Veel bedrijven die met diskettes werken zijn kleine bedrijven of bedrijven met kleine marges, die er nooit aan toe zijn gekomen om hun apparatuur te upgraden of het te kostbaar vonden om te doen.

Industriële machines die van diskettes afhankelijk zijn kunnen dertig tot veertig jaar meegaan, en veel zijn er pas twintig jaar oud, zegt Tom Persky, eigenaar van Floppydisk.com. De website verkoopt verschillende formaten diskettes, waarbij de 3,5-inch het populairst is. Persky verkoopt naar eigen zeggen zo'n duizend diskettes per dag. Persky stelt dat hij twintig jaar geleden nog containers met diskettes voor 0,07 dollarcent per stuk kon kopen. Tegenwoordig gaan de vaak nieuwe diskettes voor één dollar per stuk over de toonbank.

Eén formaat diskette, de 8-inch die IBM in 1971 introduceerde, is zo goed als uitgestorven, merkt Persky op. "Er is een wereldwijde inventaris van diskettes die tien, twintig of dertig jaar geleden zijn gemaakt." Er komen echter geen nieuwe diskettes meer bij, waardoor de voorraad dag bij dag afneemt. Zo besloot Sony als laatste grote producent om in 2010 met de productie van diskettes te stoppen.