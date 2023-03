Senatoren VS komen met nieuw wetsvoorstel om TikTok te kunnen verbieden

Twee Amerikaanse senatoren komen vandaag met een nieuw wetsvoorstel waardoor de president de bevoegdheid krijgt om TikTok en andere buitenlandse technologie die een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS vormt te verbieden. Vorige week werd een soortgelijk voorstel al door een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aangenomen, waardoor het Huis van Afgevaardigden er nu over zal stemmen.

Het nieuwe wetsvoorstel is afkomstig van een Democratische en Republikeinse senator. "Als het om buitenlandse technologie gaat die de Verenigde Staten binnenkomt, hebben we een systematische benadering nodig om ervoor te zorgen dat we het kunnen verbieden wanneer nodig", aldus senator Mark Warner, die het voorstel samen met senator John Thune vandaag zal presenteren.

Warner stelt dat TikTok één van de mogelijk doelwitten van het wetsvoorstel is. "Ze nemen data van Amerikanen en houden dat niet veilig", laat de senator tegenover Fox News weten. "Maar wat me meer met TikTok zorgen baart is dat het een propagandatool kan zijn. De video's die je dan te zien krijgt promoten ideologische zaken." De inhoud van het wetsvoorstel moet nog bekend worden, maar Warner maakte eerder al duidelijk dat het voor allerlei buitenlandse technologie is te gebruiken.