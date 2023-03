Australiër veroordeeld tot jaar cel voor niet afstaan wachtwoord aan politie

We hebben het wel over het buitenland waar hetprincipe niet geldt, maar houd er wel rekening mee mensen dat dit principe in Nederland alleen in het Strafrecht geldt én als het bewijsmateriaal afhankelijk van de wil van een verdachte bestaat. Als dit bewijsmateriaal onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat, geldt dit principe niet.Zo valt het invullen van je belastingaangifte en een alcoholcontrole niet onder dit beginsel. Dit geldt dus in het Nederlands Strafrecht, maar NIET in het Nederlandse civiele recht waar je wél verplicht bent om een rechtbank goed in te lichten.Een voorbeeld van het civiele recht staat hier: https://ak-advocaten.eu/meewerken-aan-eigen-veroordeling/