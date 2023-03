Meta kreeg 1 miljard euro aan AVG-boetes van Ierse toezichthouder in 2022

Meta kreeg vorig jaar voor het overtreden van de AVG meer dan 1 miljard euro aan boetes van de Ierse privacytoezichthouder DPC opgelegd, zo meldt de Ierse omroep RTE op basis van het vandaag verschenen jaarverslag van de DPC (pdf). De Ierse databeschermingsautoriteit ontkent ook in het verslag dat het niet hard genoeg tegen Big Tech optreedt, zoals het vaak wordt verweten. Eerder stelde privacyorganisatie noyb dat de boetes van de DPC aan Meta veel te laag zijn en de toezichthouder het Amerikaanse techbedrijf een cadeautje van vier miljard euro had gedaan.

De Europese privacytoezichthouders vonden ook geregeld dat de boetes die de DPC wilde opleggen te laag zijn. Onder druk van de Europese privacytoezichthouders kwam de Ierse toezichthouder dan ook met hogere boetes. De hoogste boete die de DPC vorig jaar uitdeelde voor het overtreden van de AVG was voor Instagram. Het ging om een bedrag van 405 miljoen euro. Een datalek bij Facebook door het scrapen van data werd met een bedrag van 265 miljoen euro beboet. Verder kreeg Meta voor gerichte advertenties bij Facebook en Instagram nog eens boetes van respectievelijk 210 miljoen en 180 miljoen euro.

"In de begindagen van de AVG hoorden we veel klachten dat de DPC niet leverde, nu is de kritiek veranderd en is het dat de beslissingen niet de juiste beslissingen zijn of dat de bevindingen verkeerd zijn, en dat mist het punt, omdat dit een compleet nieuw juridische gebied is", aldus Helen Dixon, de Ierse databeschermingscommissaris.