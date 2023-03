Onderzoek: één op de vijf Amsterdammers slachtoffer van cybercrime in 2021

Bijna één op de vijf Amsterdammers is in 2021 slachtoffer van cybercrime geworden, zo stelt de gemeente Amsterdam op basis van onderzoek onder ruim vijftienduizend Amsterdammers. Van de Amsterdammers die in 2021 aangaven slachtoffer te zijn geworden, heeft 44 procent een keer of vaker melding hiervan gemaakt en 15 procent heeft aangifte gedaan. In 2021 werden in Amsterdam 1.224 gevallen van cybercrime geregistreerd.

Volgens de gemeente geven deze aantallen niet het volledige beeld van de omvang van cybercrime. "Het onderscheiden van cybercriminaliteit van ‘traditionele’ criminaliteit is in politiesystemen niet eenvoudig, waardoor cybercrime niet altijd eenduidig kan worden geregistreerd. Op dit moment kent de politieregistratie nog geen mogelijkheid om, naast het type delict, ook aan te geven of er sprake is van een cybercrime-aspect bij een proces-verbaal", zo laat het onderzoeksrapport weten.

Van de verschillende vormen van slachtofferschap van online criminaliteit, kwam aankoopfraude het vaakst voor. Het gaat hier bijvoorbeeld om de online aanschaf van producten die niet worden geleverd. Zeven procent van de respondenten werd hier slachtoffer van. Het inbreken op een account werd door zes procent gemeld. Vormen als online bedreiging, identiteitsfraude en sextortion komen minder vaak voor.

Verder blijkt dat vooral hoogopgeleiden vaker slachtoffer worden in vergelijking met lager opgeleiden. 65-plussers gaven aan minder vaak slachtoffer te worden dan Amsterdammers die jonger zijn, al verschilt dit wel per vorm van online criminaliteit. Dat is echter ook het geval bij fysieke vormen van criminaliteit. Amsterdammers met een hbo-/wo-opleiding worden het vaakst slachtoffer daarvan.

De gemeente stelt verder dat er steeds minder vaak fysieke vormen van criminaliteit plaatsvinden en dat cybercrime toeneemt. Toch komt fysieke criminaliteit in Amsterdam nog altijd vaker voor. Zo gaf 32 procent van de respondenten aan slachtoffer te zijn geworden van een of meerdere fysieke vormen van criminaliteit. Een aanzienlijk deel hiervan werd slachtoffer van fietsendiefstal. Als fietsendiefstal hierin niet wordt meegenomen, geeft 25 procent van de respondenten aan slachtoffer te zijn geworden van een of meerdere vormen van fysieke criminaliteit.