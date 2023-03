Maakt de huisbaas van een studentenhuis inbreuk op de privacy met een Ring-deurbel?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Mijn dochter woont met zes mensen in een studentenhuis. De huisbaas installeert een Ring-deurbel maar deelt de code niet met alle bewoners. Hij wil zicht hebben op wie er op bezoek komen. Ik vind dit een ernstige inbreuk op de privacy. Wat vind jij?

Antwoord: Soms zijn ze makkelijk, nee natuurlijk is dit een inbreuk op je privéleven als huurder, dit kan gewoon niet. En dat het dan makkelijk voor de verhuurder is omdat Ring nu eenmaal zo werkt, is daarbij totaal geen argument.

Hoofdregel uit de wet is dat de deurbel (van de buitendeur) het probleem van de huurder is, maar op zich is het natuurlijk prima als de verhuurder zorgt voor een deurbel. Dat mag een ding van 5 euro van de bouwmarkt zijn of een dure videobel met app, zolang die maar doet wat we gewoonlijk onder de functie van een deurbel verstaan.

Wat deze verhuurder doet is alleen een heel ander verhaal: hij heeft een camera opgehangen waarmee hij de huurder en diens bezoek kan bespioneren. Dat dat toevallig samenloopt met de deurbel, is voor mij totaal niet relevant. Zicht hebben op bezoek is geen legitiem belang, dat is de vrije keuze van de huurder.

Je kunt hier natuurlijk een punt van maken, of de deurbel verwijderen, al heb je voor dat laatste een bijzonder schroevendraaiertje nodig. De Ring vervolgens herprogrammeren en aan je eigen app koppelen kan ook. Het punt is natuurlijk wel dat de verhuurder dat vrij snel merkt, en dan boos verhaal zal komen halen. Daar helpt dan geen password reset bij.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.