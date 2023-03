Kunstmatige intelligentie (AI) is geen tovermiddel en lang niet voor elk probleem de juiste oplossing, zo stelt Thymen Wabeke, research engineer bij SIDN Labs. Organisaties die AI op een verantwoorde manier willen inzetten zullen dan ook soms de keuze moeten maken dit toch niet te willen doen, aldus Wabeke.

Hij stelt dat de vraag of kunstmatige intelligentie wel moet worden gebruikt nog altijd onvoldoende wordt gesteld. "Het stellen van deze vraag is belangrijk omdat AI geen tovermiddel is en lang niet voor ieder probleem de juiste oplossing. Ook is het geen gegeven dat AI een verbetering is ten opzichte van traditionele software gebaseerd op expertkennis."

Volgens de engineer zijn er twee voorwaarden die helpen te bepalen of het verantwoord is om machinaal leren te gebruiken. Als eerste gaat het om het gebruik van historische gegevens voor toekomstige beslissingen. Waarbij het belangrijk is dat deze data vanwege historische gronden niet vooringenomen of anderszins unfair is.

Ten tweede moet het mogelijk zijn om feitelijke en onbevooroordeelde labels aan data toe te kennen. Als voorbeeld noemt hij een AI-systeem dat sollicitanten beoordeelt. De ene HR-medewerker zal een kandidaat geschikt vinden, terwijl de andere die afwijst. Een AI-systeem zal deze ambiguïteit overnemen met mogelijk verkeerde of ongewenste besluiten tot gevolg.

Wabeke stelt afsluitend dat organisaties moeten beseffen dat het gebruik van AI geen garantie voor succes is. "We voorkomen hopelijk verkeerde investeringen, desillusies en onjuiste besluiten van algoritmes door ons in ieder project de vraag te stellen of het verantwoord is om AI te gebruiken."