Fortinet waarschuwt voor kritieke kwetsbaarheid in FortiOS en FortiProxy

Netwerkfabrikant Fortinet waarschuwt organisaties voor een kritieke kwetsbaarheid in FortiOS en FortiProxy waardoor remote code execution mogelijk is en aanvallers apparaten op afstand kunnen overnemen. FortiOS is het besturingssysteem van Fortinet dat op allerlei netwerkapparaten draait, zoals firewalls en switches. FortiProxy is een gateway die het verkeer van gebruikers op dreigingen monitort.

Een kwetsbaarheid in de webinterface van zowel FortiOS als FortiProxy maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om een buffer underwrite te veroorzaken en zo willekeurige code op het apparaat uit te voeren. De impact van het beveiligingslek (CVE-2023-25610) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3. Fortinet stelt dat bij verschillende apparaten de kwetsbaarheid alleen tot een denial of service kan leiden.

Onlangs werd een andere kwetsbaarheid in de software van Fortinet kort na het uitkomen van de beveiligingsupdate actief misbruikt bij aanvallen en ook FortiOS is in het verleden geregeld het doelwit van aanvallers geweest. Organisaties worden dan ook opgeroepen de beveiligingsupdate te installeren. Als workaround kan de webinterface worden uitgeschakeld of het aantal ip-adressen dat toegang tot de beheerdersinterface heeft te beperken.