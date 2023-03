Rabobank hoeft klant die werd opgelicht door "ING-medewerker" niet te vergoeden

Rabobank hoeft een klant die voor 21.000 euro werd opgelicht door een zogenaamde ING-medewerker niet te vergoeden. Er is namelijk geen sprake van spoofing omdat de oplichter niet de naam gebruikte van de bank waar het slachtoffer bankiert, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld.

De klant is sinds 2000 klant bij de Rabobank. Vorig jaar maart wordt hij gebeld door iemand die zich als ING-medewerker voordoet en de klant zover weet te krijgen dat die AnyDesk op zijn computer installeert. Via de software kan de oplichter op afstand de computer van het slachtoffer overnemen. Vervolgens boekt de klant verschillende bedragen over vanaf zijn spaarrekening bij de bank naar zijn rekening-courant bij de bank. Daarna maakt hij via drie transacties in totaal 21.000 euro over naar de rekening van de oplichter.

De klant ontdekte hierna dat hij is opgelicht en doet aangifte bij de politie. Ook vordert hij 21.000 euro van de Rabobank. De bank weigert dit, omdat het vindt dat er geen sprake van spoofing is, ook wel aangeduid als bankhelpdeskfraude. Eind 2020 kwamen de banken met een coulancekader waarbij slachtoffers van bankhelpdeskfraude met terugwerkende kracht worden vergoed.

Hierin wordt gesproken over ‘spoofing van naam en/of het telefoonnummer van de eigen bank.' In dit geval deed de oplichter zich voor als een medewerker van de ING en maakte ook niet gebruik van het telefoonnummer van de Rabobank. De klant stapt daarop naar het Kifid. Het klachteninstituut stelt ook dat in dit geval de coulanceregeling niet van toepassing is. De oplichter heeft zich namelijk voorgedaan als medewerker van ING en niet van de Rabobank. Daarnaast is ook het telefoonnummer van de Rabobank niet gebruikt.

Het Kifid komt dan ook tot het oordeel dat de klant, door de oplichter toegang tot zijn computer te geven, grof nalatig heeft gehandeld en daardoor het verlies zelf moet dragen (pdf). Eind vorig jaar speelde een soortgelijke zaak. Toen was het een ING-klant die door een zogenaamde Rabobank-medewerker werd opgelicht. Ook dit slachtoffer kreeg de schade niet vergoed.