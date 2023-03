Minister: ggz-patiënten weten niet altijd met wie hun data wordt gedeeld

Ggz-patienten weten niet altijd met wie hun gegevens worden gedeeld. Er komt daarom een folder om deze groep beter te informeren, onder andere over de keuze of ze hun gegevens wel willen delen. Dat laat minister Helder voor Langdurige Zorg weten. Sinds 1 juli vorig jaar ontvangt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep.

Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Vanaf 1 juli dit jaar zijn behandelaars verplicht om ook de antwoorden op de HONOS+-vragen door te geven. HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

Volgens de NZa geeft de zorgvraagtypering een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar het plan en stelde afgelopen december dat het, mits enkele beperkingen, mag plaatsvinden. Naar aanleiding van de verplichting om de HONOS-gegevens te delen stelde de VVD-Kamervragen.

Zo wilden VVD-Kamerleden Rajkowski en Van den Hil onder andere weten of ggz-cliënten en -patiënten weten wie de verstrekte gegevens in kan zien. "Het is niet altijd bekend bij cliënten en patiënten welke gegevens met wie worden gedeeld", laat de minister daarop weten. De NZa werkt inmiddels aan een informatiefolder om cliënten en patiënten te informeren. "Zo kunnen cliënten en patiënten beter kiezen of zij de informatie willen delen", voegt Helder toe. De minister stelt verder dat dat een beperkt aantal medewerkers van de NZa toegang tot de gegevens krijgt en er gebruik wordt gemaakt van logging om bij te houden wie de gegevens opvraagt en wanneer.