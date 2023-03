Ring moet na bevel ook beelden van binnen de woning met politie VS delen

Beveiligingscamerafabrikant Ring heeft na een bevel van een Amerikaanse rechter ook beelden die binnen een woning met een beveiligingscamera waren gemaakt met de Amerikaanse politie moeten delen, ook al was de bewoner geen onderdeel van het politieonderzoek. Dat laat de huiseigenaar in kwestie tegenover Politico weten. De man is ondernemer en heeft een winkel. Zowel in zijn eigen woning als winkel heeft de man Ring-camera's hangen.

De politie deed onderzoek naar een buurman van de ondernemer en vroeg om twee uur aan beelden die met de Ring-deurbel van de woning waren gemaakt. De ondernemer deelde de beelden, maar de politie vroeg vervolgens om beelden van de hele dag. Een week na het verzoek ontving de ondernemer een bericht van Ring dat het bedrijf een gerechtelijk bevel had ontvangen waardoor het was verplicht om beelden van de meer dan twintig camera's van de ondernemer met de politie te delen, ongeacht of hij die zelf met de politie wilde delen of niet.

Het ging onder andere om camera's die hij in zijn woning had opgehangen, alsmede dertien camera's in zijn winkel die ook aan zijn Ring-account waren gekoppeld. De ondernemer begrijpt nog steeds niet hoe een rechter een zoekbevel kan goedkeuren waarin om beeldmateriaal van binnen zijn woning wordt gevraagd, terwijl het zijn buurman was die werd onderzocht. De Amerikaanse politie kreeg uiteindelijk geen beelden van binnen de woning. Twee van de camera's in de woon- en slaapkamer worden alleen ingeschakeld als het alarmsysteem afgaat. De derde camera was tijdens het moment waarvoor het zoekbevel was afgegeven niet ingeschakeld.

Ring blijkt steeds vaker zoekbevelen van de Amerikaanse politie te krijgen. In 2019 ging het nog om 536 zoekbevelen. Dat waren er vorig jaar 3600. Ring laat in een reactie weten dat het elk zoekbevel bekijkt en ook geregeld geen informatie terugstuurt. Daarnaast kunnen gebruikers end-to-end encryptie inschakelen, waardoor het bedrijf geen beelden kan delen. Het gaat hier echter om een optionele feature die standaard staat uitgeschakeld.