Universiteiten krijgen geen extra richtlijn voor inzet van 'slimme' camera's

Universiteiten en hogescholen krijgen geen extra richtlijn voor de inzet van 'slimme' camera's, zo heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs laten weten. Hoeveel onderwijsinstellingen inmiddels van dergelijke technologie gebruikmaken kan de bewindsman niet zeggen, aangezien universiteiten en hogescholen niet verplicht zijn om de inzet van 'slimme' camera's bij de overheid te melden. De minister reageerde op Kamervragen van de SP.

De partij had vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving dat de Universiteit Leiden 'slimme' camera's, die het eerder had uitgeschakeld, weer wilde inschakelen. Iets waar de universiteit uiteindelijk toch vanaf zag. SP-Kamerlid Kwint wilde ook van minister Dijkgraaf weten welke hogescholen of universiteiten gebruikmaken van ‘slimme’ camera’s of dit van plan zijn. "Universiteiten en hogescholen zijn niet verplicht tot het melden van het gebruik of het voornemen van gebruik van ‘slimme’ camera’s. Ik heb daarom geen zicht op het aantal instellingen die (voornemens zijn) om ‘slimme’ camera’s in te zetten", reageert de minister.

Verder vroeg Kwint of Dijkgraaf bereid is om samen met onderwijsinstellingen en privacydeskundigen een richtlijn in het leven te roepen om te voorkomen dat iedere instelling zelf het wiel gaat uitvinden als het gaat om de inzet van 'slimme' camera's. "Alle onderwijsinstellingen zijn reeds gehouden aan dezelfde richtlijn, de AVG. Onderwijsinstellingen vinden elkaar reeds in het delen van best-practices en andere informatie over de uitvoering van de AVG", aldus de minister, die toevoegt dat hij het opstellen van een extra richtlijn in dit kader niet nodig vindt.