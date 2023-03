Hapering C2000-systeem tijdens klopjacht politie veroorzaakt door antenne-installatie

Het niet goed werken van het C2000-communicatiesysteem tijdens een klopjacht naar drie overvallers in Rijsbergen is veroorzaakt door de antenne-installatie in een mobiele antennemast, waardoor er geen goede radiodekking mogelijk was. Dat heeft de politie laten weten naar aanleiding van een onderzoek dat naar het incident was ingesteld. De storing deed zich afgelopen donderdag voor en zorgde ervoor dat agenten geen contact met elkaar konden krijgen.

Politievakbond ACP is niet te spreken over het functioneren van het C2000-systeem, dat tijdens de klopjacht herhaaldelijk haperde. "Wij zijn na de aanhouding van de drie mannen gebeld door meerdere collega’s die zeer boos en ongerust waren. Zodra ze de auto uit waren en achter de mannen aanrenden, viel de communicatie weg. Ze kregen zo geen informatie en konden die ook niet delen. Dit levert levensgevaarlijke situaties op”, zeggen ACP-voorzitter Wim Groeneweg en politieman en ACP-woordvoerder Maarten Brink.

De ACP heeft samen met de andere politiebonden opnieuw aan de bel getrokken bij de korpsleiding en hun zorgen gedeeld. "Dit gaat nu echt te ver. Er moet wat gebeuren. We hebben eerder dit probleem aangekaart en het blijkt nog steeds niet verholpen. Politiemensen en andere hulpverleners moeten beschikken over betrouwbare communicatiesystemen." Volgens de politievakbond zijn de problemen met C2000 geen incident en spelen die al jaren. "C2000 is de lifeline van politiemensen. Die moet betrouwbaar zijn. Als het niet functioneert, dan lopen ze gevaar. Niet alleen politiemensen, maar ook burgers."

De politie laat in een reactie weten dat het haperen van C2000 tijdens de klopjacht niet had mogen gebeuren. "Wij moeten ervoor zorgen dat de collega’s altijd in verbinding kunnen staan met elkaar en met de meldkamer, zegt Rosenkamp ‘Het is zeer begrijpelijk dat de overlast veel deed met betrokken collega’s en met hun veiligheidsgevoel. We voelen met hen mee", zegt Hans Rosenkamp, sectorhoofd bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Uit onderzoek bleek dat de essentie van het probleem in de antenne-installatie van een mobiele antennemast zat, waardoor er geen godie radiodekking mogelijk was. Deze antenne-installatie wordt op dit moment hersteld. Volgens de politie had het C2000-systeem een aantal jaar geleden dekkingsproblemen in het buitengebied bij Rijsbergen. Daarna werd een speciale mobiele antennemast neergezet. De politie stelt verder aan structurele oplossingen te werken.