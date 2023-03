ENISA: ransomware en datalekken grootste dreiging voor transportsector

Ransomware en datalekken waren de afgelopen twee jaar de grootste dreiging voor de transportsector, maar een echt volledig beeld over de omvang van het probleem en hoe aanvallers bij organisaties weten binnen te dringen ontbreekt, zo stelt het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) op basis van onderzoek naar incidenten die de afgelopen twee jaar in de sector plaatsvonden. Van januari 2021 tot en met oktober 2022 ging het in totaal om 98 openbaar gemaakte incidenten. In 38 procent van de gevallen ging het om ransomware, gevolgd door datalekken met 30 procent.

ENISA stelt dat ransomwaregroepen opportunistisch te werk gaan bij het aanvallen van organisaties. De transportsector is dan ook geen specifiek doelwit in vergelijking met andere sectoren. Het aantal ransomware-aanvallen is volgens het Europese agentschap over de hele linie toegenomen, wat ook de impact op de transportsector verklaart. Voor de toekomst verwacht ENISA echter dat aanvallers steeds vaker ransomware-aanvallen zullen uitvoeren waarbij financieel gewin niet de voornaamste reden is.

Een ander punt dat het agentschap aankaart is het ontbreken van betrouwbare data over het aantal aanvallen dat daadwerkelijk plaatsvindt. Niet alle aangevallen organisaties maken hier namelijk melding van. Dat maakt het lastig om de werkelijke omvang van het probleem te begrijpen. Naast het aantal getroffen organisaties is de belangrijkste technische informatie die ontbreekt de methode waarop organisaties met ransomware besmet raken. Het gaat hier vaak om informatie over de beveiliging van het slachtoffer, die niet openbaar wordt gemaakt. Daardoor kunnen andere organisaties niet leren van de aanvallen die bij slachtoffers plaatsvinden, aldus ENISA.