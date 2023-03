Microsoft komt met noodpatch voor informatielek in Windows Snipping Tool

Microsoft heeft buiten de maandelijkse patchcyclus om een beveiligingsupdate voor een informatielek in de Snipping Tool van Windows 11 en Snip & Sketch voor Windows 10. Via de kwetsbaarheid is het mogelijk om informatie die in een afbeelding door de gebruiker is verwijderd weer terug te halen. Volgens Microsoft is de impact van de kwetsbaarheid, waardoor gevoelige informatie uit bewerkte screenshots of foto's kan lekken, klein.

"Omdat succesvol misbruik ongebruikelijke gebruikersinteractie vereist en verschillende factoren die buiten de controle van de aanvaller liggen", aldus Microsoft. Zo moet een afbeelding waarbij het probleem zich voordoet onder "specifieke omstandigheden" zijn gemaakt. Een gebruiker moet bijvoorbeeld een screenshot maken, deze aanpassen en dan het originele bestand overschrijven met de aangepaste versie. Toch vond Microsoft het nodig om met een noodpatch voor het probleem te komen en niet te wachten op de patchcyclus van april, die op 11 april plaatsvindt.