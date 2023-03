Logius laat organisaties niet meer betalen voor burgers die via DigiD inloggen

Overheidsinstantie Logius laat organisaties en instellingen die burgers via DigiD op hun diensten laten inloggen hier niet meer voor betalen. Voorheen moest er per succesvolle inlogpoging via DigiD een bedrag worden betaald. In 2022 ging het om een bedrag van 0,13 eurocent per succesvolle authenticatie. In 2021 werd er nog 545 miljoen keer via DigiD ingelogd.

Ook voor andere GDI-diensten (Generieke Digitale Infrastructuur) die DigiD aanbiedt zal er vanaf dit jaar geen factuur meer worden verstuurd. Het gaat dan om DigiD Machtigen, waarmee burgers iemand anders hun zaken bij de overheid kunnen laten regelen en MijnOverheid, waarmee burgers digitale post van de overheid ontvangen. Voor DigiD Machtigen moest 0,88 eurocent per machtiging worden betaald, voor MijnOverheid werd 0,32 eurocent per verwerkt bericht afgerekend.

De GDI-diensten vallen vanaf dit jaar onder het centrale budget, dat het ministerie van Binnenlands Zaken beheert. Uit dit budget wordt het beheer, exploitatie en doorontwikkeling van de GDI-diensten geregeld. Tot en met 2022 was de financiering anders geregeld. Logius belastte de kosten toen door aan afnemers. Voor de btw-verrekening 2021, eindafrekening 2022 en de btw-verrekening 2022 ontvangen afnemers daarom nog wel een factuur van Logius.