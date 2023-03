Man die fraudeerde met digitale cadeaubonnen ontloopt celstraf in hoger beroep

Een man uit Schoorl die in 2021 wegens fraude met digitale cadeaubonnen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, hoeft toch niet de cel in. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam bepaald in het hoger beroep dat de man had aangespannen.

De man dupeerde een bedrijf uit Monnickendam dat klanten een cadeaubon geeft voor deelname aan online opinieonderzoeken. De Schoorlenaar wist door middel van gestolen inloggegevens voor vierduizend euro aan cadeaubonnen buit te maken. "Ik dacht dat het niet zo erg was", verklaarde de verdachte eerder aan de rechter. Gedurende anderhalve maand logde de man met de gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden zo'n 1660 keer in op de accounts van anderen.

"De verdachte heeft zich voorgedaan als de rechtmatige gebruiker van die accounts en als de gerechtigde op de cadeaubonnen en heeft die bonnen laten versturen naar door hem opgegeven e-mailadressen. Op deze manier heeft de verdachte niet alleen ingebroken op het computersysteem van het bedrijf, maar het bedrijf ook voor een aanzienlijk bedrag opgelicht", stelde het hof.

De man was eerder al wegens vermogensdelicten onherroepelijk veroordeeld. Begin 2021 werd hij zoals gezegd veroordeeld tot een celstraf. "Ik weet niet wat er gebeurt als ik in de cel kom'', liet de verdachte destijds huilend weten. "Ik ben nu goed bezig om te werken aan een eigen bedrijfje en dan raak ik weer alles kwijt.'' Het hof stelt nu dat een gevangenisstraf de positieve ontwikkelingen die de verdachte heeft doorgemaakt teniet kunnen doen.

Dat is volgens het hof, mede gelet op het belang van de maatschappij bij het voorkomen van recidive, niet wenselijk. In plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf besloot het hof een taakstraf van honderdtwintig uur op te leggen in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.