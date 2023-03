Noyb dreigt Meta met juridische stappen bij tonen van gerichte advertenties

Privacyorganisatie noyb heeft Meta gedreigd met juridische stappen als het gebruikers op basis van een "gerechtvaardigd belang" gerichte advertenties gaat tonen. Begin dit jaar kreeg Meta van de Ierse privacytoezichthouder DPC een boete van 390 miljoen euro opgelegd wegens gerichte advertenties op Facebook en Instagram. Ook moet het Amerikaanse techbedrijf de manier veranderen waarop het toestemming vraagt voor gerichte advertenties. Gerichte advertenties mogen vanaf april niet zonder toestemming van de betreffende gebruikers worden getoond, aangezien hiervoor persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Toen de AVG in mei 2018 van kracht werd dacht Meta deze vereiste te kunnen omzeilen door een bepaling aan de algemene voorwaarden toe te voegen, waardoor gebruikers bij het accepteren van de voorwaarden ook automatisch akkoord gingen met gerichte advertenties. Daarop diende privacyorganisatie noyb een klacht in. Aangezien Meta, Facebook en Instagram hun Europees hoofdkantoor in Ierland hebben voerde de Ierse privacytoezichthouder DPC het onderzoek naar de klacht uit en stelde dat Meta onrechtmatig heeft gehandeld.

In plaats van een opt-in, waarbij gebruikers zelf voor gerichte advertenties kiezen, stelt Meta nu dat het een "gerechtvaardigd belang" heeft om gebruikersgegevens te verwerken en dergelijke reclame te tonen, zonder dat gebruikers hier toestemming voor moeten geven. Verschillende techbedrijven hebben deze optie in het verleden geprobeerd, maar werden steeds door privacytoezichthouders teruggefloten.

"Meta ruilt de ene illegale praktijk in voor de andere. Noyb zal meteen juridische stappen ondernemen om dit te stoppen, aangezien het duidelijk is dat de Ierse toezichthouder van Meta wederom niet optreedt", zegt privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems. "Dit is een absurde situatie en we zullen het zo snel mogelijk stoppen." Volgens Schrems moet Meta, net als alle andere bedrijven, gebruikers een duidelijk ja/nee-optie bieden.