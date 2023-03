Pensioenfondsen PME en PFZW ook getroffen door datalek bij marktonderzoeker

Pensioenfondsen PME en PFZW zijn ook getroffen door het datalek waar meerdere organisaties op dit moment mee te maken hebben. Net als deze organisaties lieten ook PME en PFZW onderzoek uitvoeren door een marktonderzoeker die gebruikmaakt van de software van Nebu. Het softwarebedrijf kreeg te maken met een datalek, waarbij gegevens van marktonderzoeksbureaus is gestolen en mogelijk ook van hun klanten.

De meeste getroffen organisaties stellen dat het mogelijk alleen om telefoonnummer, naam en e-mailadres gaat, maar in het geval van PME gaat het mogelijk ook om inkomensgegevens van mensen die nog pensioen opbouwen. Het pensioenfonds liet deze maand telefonisch onderzoek doen onder pensioendeelnemers. Doel hiervan was om de uitkomsten van een eerder onderzoek aan te vullen.

"Voor deze onderzoeken werken we samen met een onderzoeksbureau. Een softwareleverancier dat via dit bureau is ingeschakeld, heeft te maken gekregen met een digitale aanval. Die softwareleverancier had toegang nodig tot het databestand van PME om het onderzoek te faciliteren", aldus de uitleg van PME. Dat heeft, net als PFZW, melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan en mogelijk gedupeerden ingelicht. Om hoeveel mensen het gaat is niet in de aankondigingen bekendgemaakt.