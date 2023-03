ABN Amro hoeft slachtoffer cryptoscam geen 97.000 euro te vergoeden

ABN Amro hoeft een klant die via een cryptoscam voor 97.000 euro werd opgelicht niet te vergoeden, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De klant had gereageerd op een advertentie waarin het leek alsof een Belgische oud-premier de handel in crypto aanprees. De man liet zijn gegevens achter en werd later door oplichters benaderd. Die lieten de ABN-klant AnyDesk installeren, waardoor zijn computer kon worden overgenomen.

De klant beheerde 97.000 euro voor een vriendin op leeftijd. De oplichters wisten de man over te halen om dat geld naar zijn eigen rekening over te maken. Vervolgens logde één van de oplichters via AnyDesk in op de computer van de klant en maakte vervolgens de 97.000 euro van diens rekening over naar cryptobeurs LiteBit. Daar werd een aantal dagen later met dat bedrag bitcoin gekocht en overgemaakt naar een wallet waar de ABN-klant geen toegang toe had.

Een aantal uren nadat de transactie van 97.000 euro had plaatsgevonden blokkeerde ABN Amro de betaalrekening van de klant. Die werd hier niet door de bank over ingelicht, maar ontdekte zelf dat zijn betaalpas niet meer werkte. In het gesprek met de bank liet de klant weten dat de betaling aan LiteBit uit eigen beweging was verricht. Ook vertelde hij dat het geld heen- en weer gestort moest worden en uiteindelijk zou moeten terugkeren naar de bankrekening van zijn vriendin. Daarop werd de blokkade door de bank opgeheven.

Twee dagen later belde de klant ABN Amro om te vragen hoe het kwam dat het geld van zijn vriendin nog niet was bijgeschreven. Een dag later bleek dat het geld bij LiteBit was aangekomen, op een wallet die op de naam van de ABN-klatn stond. Vervolgens zijn met de credits bij LiteBit bitcoins aangeschaft en naar een andere wallet overgemaakt. De klant deed aangifte van oplichting en vorderde dat ABN Amro de schade zou vergoeden. Volgens de klant heeft de bank zijn zorgplicht geschonden door de transactie naar LiteBit niet te stoppen.

De rechter stelt dat ABN Amro niet in de zorgplicht tekort is geschoten, omdat de bank niet kon weten dat de klant gevaar liep om te worden opgelicht. Daarnaast was bij de transactie van 97.000 euro de naam van de vriendin opgegeven, terwijl het echter de rekening van LiteBit was. De klant negeerde echter de melding van de IBAN-naamcheck dat de begunstigde niet de rekeninghouder is. Volgens de rechter is er dan ook geen reden om de bank aansprakelijk te houden. De klant werd tenslotte veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van ABN Amro, die bijna tienduizend euro bedroegen.