Gemeente Utrecht breidt na dertien jaar cameratoezicht uit met tien camera's

De gemeente Utrecht heeft besloten om het cameratoezicht in de stad na dertien jaar uit te breiden met tien flexibele camera's. Het totaal aantal camera's in de Domstad komt daarmee uit op 91, zo blijkt uit het Beleidskader Cameratoezicht 2023-2026 (pdf). Volgens het kader is door de groei van de stad ook de veiligheidsproblematiek als de complexiteit ervan toegenomen.

"Cameratoezicht is een belangrijk (en bewezen) instrument dat kan bijdragen overlast en openbare orde verstoringen te verminderen en adequaat te kunnen optreden. Het maximum aantal beschikbare camera’s voldeed niet altijd aan de vraag op verschillende plekken in de stad waar de openbare orde en veiligheid in het geding is", aldus het document.

Naast de evaluatie van het camerabeleid voerde de gemeente peilingen op social media uit over het cameratoezicht. Van de mensen die aan deze peilingen deelnamen is 74 procent voor het inzetten van camera’s voor handhaving van de openbare orde, zo stelt de gemeente. De deelnemers zeggen privacy belangrijk te vinden, maar dat het geen zwaarwegende is reden om gebieden waar dat voor de veiligheid nodig is niet van camera’s te voorzien.

Binnen de Utrechtse gemeenteraad zijn de meningen over het cameratoezicht verdeeld. Tijdens een vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën stelde GroenLinks-raadslid Fattal dat camera's niet gelijkstaan aan veiligheid. "Elk onderzoek wijst uit dat camera’s niet eens in de top drie staan van wat we kunnen doen om de stad veiliger te maken." Er zou juist in wijken, wijkagenten, contact met bewoners en sociale controle moeten worden geïnvesteerd. Ook D66 vindt de uitbreiding van het cameratoezicht niet nodig.

De VVD is juist voorstander van cameratoezicht, zo liet gemeenteraadslid Meerding weten. "Cameratoezicht werkt. Bewoners voelen zich veiliger, de politie kan sneller ingrijpen bij incidenten en daders kunnen makkelijker worden opgespoord." Meerding vroeg zich af waar het getal van 91 camera's op is gebaseerd. "Tien camera’s erbij is heel fijn, maar als je kijkt wat er nodig is, kan er ook een heel ander getal uit komen.’’ Ook het CDA, EenUtrecht en de PVV vinden dit. Burgemeester Dijksma kon het aantal van 91 niet onderbouwen. Dat is de uitkomst van een akkoord dat na de verkiezingen van maart werd gesloten.

De gemeente is verder van plan om de vaste camera's in de stad, zodra ze aan vervanging toe zijn, te vervangen door flexibele camera's. Burgemeester Dijksma liet tevens weten dat hierbij geen gebruik zal worden gemaakt van Chinese fabrikanten. Het cameratoezicht in de woonwijken zal de gemeente elke zes weken evalueren. "Omdat de situatie in die gebieden snel kan wijzigen", aldus het Beleidskader. Het cameratoezicht in de binnenstad en bij Galgenwaard wordt jaarlijks geëvalueerd. "Omdat het karakter en de problematiek van die gebieden minder snel wijzigt."