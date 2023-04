Kritiek lek in Cisco Expressway en TelePresence na 10 maanden volledig gepatcht

Cisco heeft een kritieke kwetsbaarheid in Cisco Expressway Series en Cisco TelePresence Video Communication Server, waardoor een aanvaller door middel van path traversal als root bestanden kan overschrijven en zo het systeem volledige kan compromitteren, na tien maanden volledig gepatcht. Vorig jaar juli kwam het netwerkbedrijf al met een gedeeltelijke oplossing.

Cisco Expressway is een gateway voor communicatiediensten, TelePresence is een oplossing voor videoconferenties. Beide producten gaan niet goed om met gebruikersinvoer. Een aanvaller kan invoer geven waardoor het mogelijk is om willekeurige bestanden als root te overschrijven. Om de aanval uit te kunnen voeren moet een aanvaller wel over beheerdersrechten beschikken.

Desondanks is de impact van deze kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2022-20812, op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.0. Op 6 juli vorig jaar kwam Cisco al in release 14.0.7 met een gedeeltelijke oplossing. Het probleem is nu volledig verholpen in release 14.3. Beheerders wordt dan ook opgeroepen om naar deze versie of nieuwer te upgraden. Cisco is niet bekend met aanvallen die misbruik van de kwetsbaarheid maken.