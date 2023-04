Facebookgebruikers kunnen zich via gratis tool afmelden voor gerichte reclame

Privacyorganisatie noyb heeft een gratis online tool gelanceerd waarmee Facebookgebruikers zich kunnen afmelden voor gerichte advertenties op het platform. Begin dit jaar kreeg Meta van de Ierse privacytoezichthouder DPC een boete van 390 miljoen euro opgelegd wegens gerichte advertenties op Facebook en Instagram. Het had namelijk geen geldige toestemming gekregen van gebruikers voor het verwerken van hun persoonlijke informatie voor het tonen van gerichte advertenties. Naast de boete moest Meta vanaf april via een opt-in toestemming vragen.

In plaats van deze opt-in, waarbij gebruikers zelf voor gerichte advertenties kiezen, stelt Meta dat het een "gerechtvaardigd belang" heeft om gebruikersgegevens te verwerken en dergelijke reclame te tonen, zonder dat gebruikers hier toestemming voor moeten geven. Facebookgebruikers kunnen zich wel afmelden voor de gerichte advertenties, maar moeten hiervoor een apart formulier invullen. Gebruikers moeten voor elk doel, waarvoor Meta claimt dat het een" gerechtvaardigd belang" heeft, aangeven waarom het in hun geval niet zo is.

Noyb, opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems, heeft al aangegeven juridische stappen tegen Meta te nemen. Daarnaast heeft de organisatie nu een gratis tool beschikbaar gemaakt, de Meta Opt-Out Tool. Daarmee kunnen gebruikers bezwaar maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens onder het "gerechtvaardigd belang" en het gebruik van hun persoonlijke data voor gerichte advertenties. Het is daarmee een brede opt-out, waardoor Meta moet aantonen dat het een overstijgend belang heeft om de data te verwerken.

"Facebook moet het bezwaar van gebruikers meteen verwerken. We willen het voor alle betrokkenen zo eenvoudig mogelijk maken om hun fundamentele rechten uit te oefenen", stelt Schrems. De privacyactivist merkt op dat Meta van de ene illegale optie naar de andere is gegaan. "Meta claimt dat hun belang in het maximaliseren van de winst door middel van profilering en tracking zwaarder weegt dan de fundamentele rechten van gebruikers. Verschillende bedrijven hebben dit al geprobeerd en zijn door de autoriteiten berispt."