DNB: gebruik van contant geld voor het eerst in tien jaar toegenomen

Het gebruik van contant geld in Nederland is vorig jaar voor het eerst in tien jaar toegenomen. Ook de waarde van de contante betalingen steeg. Dat stellen Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank in hun jaarlijks onderzoek (pdf). Vorig jaar werden 1,3 miljard aankopen contact afgerekend, een stijging van dertien procent ten opzichte van 2021.

De waarde van de contante betalingen nam nog sterker toe. Ging het in 2021 nog om een bedrag van 20,1 miljard euro, vorig jaar was dat 24,5 miljard euro. Een stijging van bijna 22 procent. Voor 2022 lieten zowel het aantal contante betalingen als de waarde ervan jaarlijks een afname zien. Volgens Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank is het aannemelijk dat het toegenomen gebruik van contant geld wordt veroorzaakt door het wegebben van de coronapandemie.

Verder blijkt dat de Nederlanders die aan het onderzoek deelnamen en voorkeur voor het betalen van contant geld hebben dit in 54 procent van de gevallen ook doen. Dat deze groep niet altijd met contant geld afrekent komt omdat het niet altijd mogelijk is om met contant geld af te rekenen, of dat ze liever geen grote hoeveelheden contant geld bij zich dragen, en daardoor bij grotere bedragen toch vaker gebruik maken van pinnen.

Volgens het onderzoek zijn er grote verschillen in het gebruik van contant geld in de samenleving. Zo betalen 12 tot 18 jarigen en 65-plussers ongeveer een kwart van alle kassa aankopen contant. Ook mensen die aangeven dat ze moeilijk rond kunnen komen betalen verhoudingsgewijs veel met contant geld. Bijna een kwart van alle kassa aankopen wordt door hen contant afgerekend, tegenover ongeveer zestien procent bij degenen die zeggen makkelijk rond te komen. Het gebruik van contant geld zorgt volgens De Nederlandsche Bank ervoor dat mensen meer grip op hun uitgaven hebben.