Autoriteit Persoonsgegevens: 139 organisaties deden melding na datalek Nebu

De afgelopen dagen hebben 139 organisaties melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan vanwege het datalek bij softwareleverancier Nebu. Het gaat hierbij om voorlopige meldingen, omdat nog altijd niet duidelijk is of er gegevens van deze organisaties bij Nebu zijn gestolen. Ook is nog altijd onduidelijk hoe de aanvallers toegang tot de systemen van Nebu konden krijgen.

Op de website van het bedrijf, alsmede dat van het Canadese moederbedrijf Enghouse Systems, wordt met geen woord over het datalek gerept. Wel laat Nebu weten dat het het belang begrijpt van datasecurity voor marktonderzoekers. Dinsdag vond er een kort geding plaat tussen marktonderzoeker Blauw, dat slachtoffer van het datalek bij Nebu werd, en de softwareleverancier. Blauw wil dat Nebu meer informatie over het datalek geeft dan het tot nu toe heeft gedaan.

De rechter had beide partijen tot gisterenavond de tijd gegeven om op tot een oplossing te komen. Gisterenmiddag liet Blauw weten dat het geen oplossing verwacht. Bestuursvoorzitter Jos Vink stelde dat de communicatie met Nebu nog steeds "erg langzaam" gaat. "We krijgen geen antwoord op de belangrijkste vragen", zo laat hij tegenover De Telegraaf weten. Mochten beide partijen er niet uitkomen, dan doet de rechter vandaag uitspraak in het kort geding.