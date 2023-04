Politie: online tool Check Je Hack al ruim 1,8 miljoen keer gebruikt

De politietool Check Je Hack op politie.nl is sinds gisteren al ruim 1,8 miljoen keer gebruikt door mensen die willen weten of ze slachtoffer zijn geworden van de Genesis Market. Bijna vijfduizend mensen ontvingen bericht dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Allerlei internationale politiediensten wijzen naar de tool van de Nederlandse politie.

Via de Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden. Die werden gestolen door malware op het systeem van slachtoffers. Deze malware werd onder andere via malafide websites verspreid, die zogenaamd legitieme software leken aan te bieden. Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen.

Tijdens een gezamenlijke operatie tussen de FBI, Europol, de Nederlandse politie en andere politiediensten werd de marktplaats offline gehaald. Dit was mogelijk nadat de FBI de servers van Genesis Market had geïdentificeerd en gelokaliseerd. Volgens de FBI bood Genesis Market toegang tot de gegevens afkomstig van meer dan 1,5 miljoen besmette computers wereldwijd met daarop de inloggegevens voor meer dan tachtig miljoen accounts.

De FBI wist een kopie van de servers te krijgen, waarop ook de gegevens van slachtoffers stonden. Deze e-mailadressen zijn toegevoegd aan Check Je Hack van de Nederlandse politie. Zo kunnen mensen controleren of ze slachtoffer zijn geworden. "Als jouw e-mailadres is aangeboden op de Genesis Market, krijg je binnen enkele minuten een mail van de politie. Deze e-mail krijg je alleen als je bent besmet", aldus de politie. Sinds de tool gisteren werd aangekondigd is die al ruim 1,8 miljoen keer gebruikt is net via Twitter bekendgemaakt. De politie stuurde naar bijna vijfduizend slachtoffers een e-mail.