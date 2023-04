Nederlands slachtoffer Genesis Market werd voor 70.000 euro bestolen

Een Nederlands slachtoffer van de deze week opgerolde Genesis Market werd voor 70.000 euro bestolen, zo laat de politie weten. Het gaat om een 71-jarige man van wie de gegevens via de criminele marktplaats werden verhandeld. Genesis Market verhandelde gegevens die via malware op de systemen van slachtoffers was buitgemaakt. De politie vermoedt dat vijftigduizend Nederlanders slachtoffer van de marktplaats zijn geworden.

Het gaat onder andere om de 71-jarige Nederlander. Hij ontvangt eind 2020 een sms-bericht van een bank dat er een wijziging van zijn telefoonnummer was. "Ik heb hierop niet gereageerd, omdat ik vermoedde dat het valse informatie was. Ik had namelijk geen account bij die bank." Ruim een maand later ontvangt hij een brief van PostNL waarin staat dat alle post op zijn naam van vanaf 5 februari 2021 zal worden doorgestuurd naar een nieuw adres. Welke adres dat is, staat niet vermeld.

Kort daarna belt hij met de klantenservice van PostNL om deze wijziging ongedaan te maken. Hij krijgt echter niet te horen wie voor het wijzigingsverzoek verantwoordelijk was of naar welk adres zijn post dan gestuurd zou worden. Wel werd de situatie meteen hersteld. Dezelfde maand laat de postbode de man een brief zien, waarop staat dat zijn adres niet meer moest worden herleid naar een adres in Amsterdam. Bij de post zat ook een brief van de bank met een pincode voor een nieuw rekeningnummer op zijn naam.

Verder onderzoek laat zien dat er meerdere bankrekeningen op zijn naam zijn geopend. "Die ene pincode hadden we dus gelukkig toevallig onderschept", zo stelt hij. "De bankrekeningen werden gelukkig direct opgeheven." Dan ontdekt de man dat er bijna 70.000 euro van zijn beleggingsrekening is gestolen. Daarnaast worden er geregeld spullen op zijn naam besteld in webwinkels. De spullen ontvangt hij niet, de facturen wel. Het slachtoffer doet meerdere malen aangifte bij de politie.

Wanneer agenten hem bellen over de voortgang van het onderzoek melden ze dat bij een verdachte een laptop in beslag is genomen, waarop zijn gegevens tot in detail vermeld staan. "Ik werd zo paranoïde door al deze gebeurtenissen, dat ik uit voorzorg een ander telefoonnummer en een andere internetprovider heb genomen", aldus de man. "Ik had het gevoel als of ik in een groot zwembad alleen lag te trappelen en ik had geen idee hoe ik eruit moest komen." Met hulp van zowel de politie als een advocaat komt de man er uiteindelijk na een lange strijd uit met alle partijen. Hij leidt geen financiële schade, op de factuur van de advocaat na, en de kosten voor een nieuw paspoort.