Kuipers wil dat artsen medicatie na alleen online contact kunnen voorschrijven

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil dat artsen en andere zorgverleners medicatie kunnen voorschrijven nadat ze alleen via internet contact met de patiënt hebben gehad. Op dit moment is het wettelijk vastgelegd dat er eerst persoonlijke contact moet hebben plaatsgevonden. De minister werkt nu aan een wetsvoorstel om het voorschrijven via internet mogelijk te maken.

"Het is niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver. Tijdens de coronapandemie hebben we in de praktijk kunnen zien dat het heel goed mogelijk is om via internetcontact medicijnen voor te schrijven, onder strikte voorwaarden", aldus de minister. "Deze mogelijkheid wil ik nu een wettelijke basis geven."

In aanloop naar het wetsvoorstel komt minister Kuipers met een beleidsregel die het voorschrijven tijdens of na online contact mogelijk maakt als er geen fysiek onderzoek nodig is en de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt. Volgens de minister sluit het voorschrijven via internet aan bij de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de inzet van digitale zorgtoepassingen.