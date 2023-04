Marktonderzoeker Blauw weet nog altijd niet welke data via Nebu is gelekt

Marktonderzoeksbureau Blauw weet nog altijd niet welke data van klanten via softwarebedrijf Nebu is gelekt, ook al oordeelde de rechter vorige week dat Nebu hier opheldering over moet geven. Blauw is klant van Nebu en maakt gebruik van de software van het bedrijf voor het uitvoeren van marktonderzoeken voor klanten. Blauw had een kortgeding tegen Nebu aangespannen, nadat criminelen toegang tot systemen wisten te krijgen. Daarbij zijn mogelijk ook gegevens van klanten van Blauw en andere marktonderzoeksbedrijven gestolen.

Volgens Blauw heeft Nebu onvoldoende informatie over het incident gedeeld, waardoor het niet weet of ook klanten zijn gedupeerd. De rechter oordeelde vorige week dat Nebu deze gegevens moet delen. Het gaat onder andere om alle beschikbare informatie met betrekking tot de aanval, met inbegrip van een volledige weergave van de manier waarop toegang is verkregen en de acties van de aanvallers vanaf het moment dat zij toegang kregen tot de systemen.

Daarnaast moet het een onafhankelijk forensisch onderzoek naar het datalek laten uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat het softwarebedrijf dit ook doet legde de rechter een dwangsom op. Volgens Jos Vink, bestuursvoorzitter van Blauw, heeft Nebu inmiddels meer informatie over de aanval gegeven, maar geen antwoorden op de belangrijkste vragen. De marktonderzoeker weet daardoor nog altijd niet van welke klanten gegevens zijn gelekt, zo meldt BNR.

Inmiddels hebben al 156 organisaties bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding van een mogelijk datalek gemaakt. Het gaat onder andere om NS, VodafoneZiggo, CZ, Vrienden van Amstel Live, pensioenfondsen PME en PFZW, ArboNed, Trevvel en gemeenten waaronder Den Haag, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Woerden.