RDI: Amerikaanse cloud vormt risico voor digitale soevereiniteit Nederland

Het gebruik van Amerikaanse cloudproviders vormt een risico voor de digitale soevereiniteit van Europa en Nederland. Vooral als het gaat om kritieke infrastructuren, zoals telecommunicatie en energienetwerken. Dat stelt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen bekend als het Agentschap Telecom, bij de lancering van de Trendradar vandaag.

De Trendradar is een visualisatie van de RDI die inzicht biedt in de digitale ontwikkelingen die de samenleving op korte en langere termijn kunnen raken. De toezichthouder gaat via de Trendradar bepalen op welke ontwikkelingen het extra gaat inzetten en welke onderzoeken het gaat uitvoeren. Volgens de RDI zijn er op dit moment verschillende trends waar de komende jaren rekening mee moet worden gehouden.

Het gaat dan om de komst van quantumcomputers en de toenemende digitalisering in de energietransitie. "Digitalisering levert namelijk een onmisbare bijdrage aan het versnellen van de energietransitie, maar brengt ook een verhoogd risico op het gebied van cybersecurity met zich mee", aldus de Rijksinspectie. Die maakt zich ook zorgen over de sterke groei van het aantal IoT-apparaten die vaak onvoldoende zijn beveiligd.

Verder maakt de RDI zich ook zorgen over Amerikaanse cloudproviders. "Veel applicaties ‘draaien in de cloud’. De cloud-infrastructuur is niet altijd afkomstig uit Europa. Dat vormt een risico voor de digitale soevereiniteit van Europa en Nederland. Vooral als het gaat om kritieke infrastructuren, zoals telecommunicatie en energienetwerken." Volgens de RDI neemt het besef binnen Nederland en Europa toe dat afhankelijkheid van buitenlandse marktspelers ook risico’s meebrengt, bijvoorbeeld als het gaat om het houden van regie en controle over de digitale infrastructuur.