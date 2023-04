WhatsApp laat Braziliaanse gebruikers vanuit app shoppen en afrekenen

WhatsApp heeft in Brazilië een nieuwe optie geïntroduceerd waardoor gebruikers vanuit de app kunnen shoppen en afrekenen, zonder dat ze WhatsApp hoeven te verlaten. Het is daardoor niet meer nodig om een website te bezoeken of een andere shopping- of betaalapp te openen, WhatsApp houdt gebruikers zo volledig binnen de eigen applicatie.

Vooralsnog is de optie alleen bij een beperkt aantal winkels in Brazilië te gebruiken, maar WhatsApp zegt dat de optie de komende maanden voor veel meer shops beschikbaar komt. Die moeten gebruikmaken van WhatsApp Business en een betaalprovider toevoegen. WhatsApp-gebruikers kunnen vervolgens vanuit de chatapp naar Braziliaanse winkels zoeken en hun producten en diensten bekijken.

Deze diensten of producten zijn vanuit de app aan een winkelmandje toe te voegen en, wederom vanuit de chatapp, met creditcard af te rekenen. WhatsApp stelt dat creditcardnummers versleuteld worden opgeslagen en gebruikers voor elke betaling een pincode moeten aanmaken. De betaaloptie wordt als eerste in Brazilië uitgerold, maar WhatsApp wil dit in de toekomst in meer landen gaan doen.