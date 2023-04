Politie beschikt over 1 miljard chatberichten van uit de lucht gehaalde chatapps

De politie beschikt over ruim één miljard chatberichten die van verschillende uit de lucht gehaalde chatapps en -diensten afkomstig zijn. De berichten zullen nu in een datawarehouse worden ondergebracht, zodat ze centraal door politie-analisten en rechercheurs zijn te raadplegen. Dat laat de Landelijke Eenheid aan het AD weten.

De afgelopen jaren werden zeven chatdiensten door politiediensten uit de lucht gehaald: Ennetcom (2016), PGP Safe (2017), IronChat (2018), EncroChat (2020), SkyEcc (2021), Anom (2021) en Exclu (2023). Daarbij kreeg de politie één miljard chatberichten in handen. De chatberichten bevinden zich nu nog in verschillende politiesystemen. De politie gaat de chats de komende tijd in één datawarehouse onderbrengen, zodat ze eenvoudiger door rechercheurs en analisten te doorzoeken zijn.

"Met al die informatie op één plek hebben we goud in handen. Het biedt ongekende mogelijkheden”, zegt politiechef Oscar Dros tegenover het AD. "We leven in een tijd waarin data in overvloed beschikbaar zijn. En dat werkt door in onze kijk op politiewerk. Het belang van data neemt alleen maar toe." Dros merkt op dat de politie "data-gedreven" te werk gaat, waarbij het operationele expertise met technologie en data combineert. "Dat vormt voortaan de basis van ons politiewerk."