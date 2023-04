Kodi deelt 400.000 e-mailadressen slachtoffers datalek met Have I Been Pwned

De Kodi Foundation, ontwikkelaar van de gelijknamige mediaspeler, heeft na een datalek waarbij de gegevens van vierhonderdduizend forumgebruikers werden gestolen, de e-mailadressen van slachtoffers met datalekzoekmachine Have I Been Pwned gedeeld. Het komt zelden voor dat een website na een datalek e-mailadressen van slachtoffers met de zoekmachine deelt.

Via Have I Been Pwned is het mogelijk om te kijken of een e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. De zoekmachine bevat 12,5 miljard gecompromitteerde accounts, afkomstig van 668 websites en datasets. In slechts vijftien van deze gevallen besloot de gecompromitteerde website zelf om e-mailadressen van slachtoffers bij Have I Been Pwned te rapporteren.

Vorige week meldde de Kodi Foundation dat de gegevens van vierhonderdduizend forumgebruikers waren gestolen en op internet te koop werden aangeboden. Het gaat om browser user-agent, geboortedatum, e-mailadres, ip-adres, wachtwoordhashes ( MyBB salted hashes), privéberichten en gebruikersnamen. Het datalek vond plaats via het account van een inactieve forumbeheerder. De aanvaller wist via dit account een back-up van de forumdatabase te maken. Na ontdekking van het datalek is het gebruikte account uitgeschakeld.

Het forum van Kodi is nog altijd offline. De stichting zegt nog te onderzoeken hoe het slachtoffers straks kan inlichten en uitleggen hoe ze hun wachtwoord moeten resetten zodra het forum weer online is. In de tussentijd kunnen gebruikers via Have I Been Pwned zien of hun account is gecompromitteerd. Van de vierhonderdduizend gestolen e-mailadressen was 86 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.