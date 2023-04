Veiligheidsregio adviseert wegens Vodafone-storing 112 via vaste lijn te bellen

Verschillende veiligheidsregio's adviseren Vodafone-klanten vanwege de storing bij de telecomprovider om 112 via een vaste telefoonlijn te bellen of de 112NL-app te gebruiken. "Er is een storing in het netwerk van Vodafone en daardoor heeft een deel van onze klanten mogelijk problemen met mobiel bellen", zo laat het bedrijf via Twitter weten.

Volgens Vodafone zijn er ook problemen met het bellen naar 112, waardoor het mogelijk is dat klanten wel contact hebben maar niets horen of de meldkamer hen niet kan horen. "Bel daarom 112 met je vaste lijn of download de 112NL app via de appstore op je telefoon", aldus het advies van de provider. Ook de verschillende veiligheidsregio's adviseren dit.

"Heb je met spoed hulp nodig? Bel 112 via een vaste telefoonlijn, of zoek iemand met een andere provider. Je kunt ook de 112NL-app installeren om te chatten met de meldkamer", zo laten de veiligheidsregio's Zuid-Limburg, Noord-Limburg en Zaanstreek-Waterland weten. Veiligheidsregio's Zeeland en Midden- en West-Brabant adviseren dit ook, aangevuld met het advies om anders ook via WhatsApp of Facetime contact op te nemen.

De politie heeft vanwege de storing inmiddels ook advies gepubliceerd, waarin ook wordt aangeraden om via een vaste telefoonlijn te bellen, de 112NL-app te gebruiken of iemand met een andere provider te laten bellen. Volgens de ACM zijn er in Nederland nog 4,57 miljoen vaste telefoonlijnen in gebruik.