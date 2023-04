Check Je Hack van Nederlandse politie al door 4 miljoen mensen gebruikt

De online tool Check Je Hack van de Nederlandse politie is sinds de lancering ruim een week geleden door meer dan vier miljoen mensen gebruikt die wilden weten of ze slachtoffer van de Genesis Market waren. In bijna tienduizend keer was dit ook het geval, zo heeft de politie zelf bekendgemaakt. De Genesis Market was een online marktplaats waarop gestolen gegevens van met malware besmette computers werden aangeboden.

Begin deze maand werd de marktplaats tijdens een internationale operatie offline gehaald. Daarbij kregen de autoriteiten gegevens in handen van zowel personen die op Genesis Market actief waren, als slachtoffers. De e-mailadressen van deze slachtoffers zijn aan Check Je Hack toegevoegd. Die kunnen via de tool controleren of ze slachtoffer zijn geworden. Wanneer dit het geval is ontvangt men een e-mail met verdere uitleg.

In de uitleg staat wat slachtoffers moeten doen, zoals het uitloggen bij alle accounts, het scannen van de computer of die naar de fabrieksinstellingen terugzetten en het daarna pas wijzigen van wachtwoorden. Het zijn niet alleen Nederlanders die van de tool gebruikmaken, allerlei buitenlandse politiediensten hebben in hun berichtgeving over de Genesis Market naar de tool van de Nederlandse politie gewezen. De e-mailadressen zijn daarnaast ook aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd.