Ex-werknemer die bedrijfsinfo naar privémail stuurde moet 15.000 euro betalen

Een voormalige medewerker van een handelshuis in Amsterdam die bedrijfsgegevens naar zijn privémail stuurde moet een boete van ruim 15.000 euro betalen, zo heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. De man kwam op 1 september 2021 voor het bedrijf werken, op basis van een contract voor de bepaalde duur van acht maanden. Op 15 maart 2022 liet hij per e-mail weten dat hij zijn arbeidsovereenkomst per 21 maart opzegde.

Op 23 maart ontdekte het bedrijf dat de inmiddels ex-werkgever op 17 maart een Excel-bestand op zijn werkcomputer heeft hernoemd naar "Stuff tot do" en beveiligd met een wachtwoord. Vervolgens stuurde hij het bestand naar zijn privémail. Op 20 maart stuurde man nog een e-mail met eveneens het beveiligde Excel-bestand genaamd “Stuff to do” naar een ander privé e-mailadres. Volgens het bedrijf heeft de ex-werknemer het geheimhoudingsbeding en een beding over bedrijfseigendommen geschonden en eiste hiervoor bij de rechter een bedrag van 30.000 euro.

De ex-werknemer ontkent de geheimhoudingsbeding en het beding inzake bedrijfseigendommen te hebben overtreden. Hij stelt dat het verstuurde bestand slechts een lijst was met potentiële klanten zoals die ook op internet zijn terug te vinden. Hij was van plan om in de spreadsheet ook informatie over (potentiële) klanten van ACT op te nemen, om zo te komen tot een lijst met potentiële klanten waarmee hij na zijn carrière bij ACT zonder risico zou kunnen werken. Zover zou het echter niet gekomen zijn, omdat dit te bewerkelijk werd.

De rechter gaat daar niet in mee. De ex-werknemer heeft namelijk gegevens uit het CRM-systeem van zijn voormalige werkgever gedownload en had die aan het Excel-bestand kunnen toevoegen. "Bovendien valt niet goed te begrijpen waarom [gedaagde] een bestand met - zoals hij zelf stelt - slechts openbaar toegankelijke informatie überhaupt met een wachtwoord zou moeten beveiligen", voegt de rechter toe.

Daarnaast verklaarde de man eerst dat hij het wachtwoord niet wilde geven omdat hij dit dagelijks gebruikt, terwijl hij op de mondelinge behandeling verklaarde het wachtwoord niet meer te weten. Tevens stelde de man dat hij het bestand had weggegooid. Gegeven deze situatie moet volgens de rechter worden aangenomen dat de ex-werknemer met het maken en herhaaldelijk versturen van het bestand zowel het geheimhoudingsbeding als het beding inzake bedrijfseigendommen heeft geschonden. De rechter besluit de vordering van het bedrijf deels toe te wijzen en komt tot een boete van ruim 15.000 euro die de ex-werknemer moet betalen.