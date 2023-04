Amerikaanse staat Montana keurt wet goed die TikTok in appstores verbiedt

Het parlement van de Amerikaanse staat Montana heeft een wetsvoorstel aangenomen dat appstores verbiedt om TikTok aan te bieden en het illegaal maakt voor de populaire video-app om in de staat te blijven werken. Het wetsvoorstel moet nog door de Republikeinse gouverneur Greg Gianforte worden ondertekend. Hij kan echter ook zijn veto uitspreken of niets doen, waardoor het voorstel tien dagen na ontvangst zonder zijn handtekening van kracht wordt. Gianforte besloot eerder al het gebruik van TikTok op de werktelefoons van ambtenaren verbieden.

Het wetsvoorstel maakt het voor partijen zoals Apple en Google strafbaar om TikTok via hun appstores aan te bieden, waarbij boetes van 10.000 dollar per dag kunnen worden opgelegd. Ook voor TikTok wordt het verboden om de app aan inwoners van de Amerikaanse staat in te bieden, of als die daar blijft werken. Mocht het wetsvoorstel van kracht worden gaat het pas vanaf 2024 in.

Burgerrechtenbewegingen zoals de ACLU zullen als het verbod van kracht wordt waarschijnlijk naar de rechter stappen. Zij stellen dat het wetsvoorstel in strijd met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet is, die de vrijheid van meningsuiting moet beschermen. Volgens de bewegingen is er geen publiek bewijs dat een totaal verbod van TikTok rechtvaardigt.