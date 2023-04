AIVD gaat vaker cyberadviezen uitbrengen aan organisaties in vitale sectoren

De AIVD gaat dit jaar vaker cyberadviezen uitbrengen aan organisaties in vitale sectoren, zo heeft de inlichtingendienst in het vandaag verschenen jaarverslag over 2022 bekendgemaakt. Vorig jaar bracht de AIVD tien cyberadviezen uit, gebaseerd op eigen inlichtingen. Het gaat om adviezen met technisch handelingsperspectief aan vooral overheidsorganisaties om digitale aanvallen door landen tegen te gaan.

Dit jaar zijn ook al verschillende adviezen gegeven onder meer over wat organisaties kunnen doen om de risico’s van het gebruik van mobiele telefonie te beperken, en hoe ze zich beter kunnen verdedigen tegen specifieke phishingaanvallen. Dit jaar wil de inlichtingendienst vaker cyberadviezen uitbrengen, ook aan organisaties in vitale sectoren. "Hiervoor wordt de adviescapaciteit verder uitgebreid en wordt er geïnvesteerd op ontwikkeling van beveiligingsproducten voor de vitale sectoren", zo staat in het jaarverslag vermeld.