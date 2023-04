Kabinet wil dat politie in toekomst ook dna van verdachten afneemt

Het kabinet wil dat het straks mogelijk wordt voor politie om bij personen die van een misdrijf worden verdacht dna af te nemen. Nu kan dat alleen wanneer iemand is veroordeeld. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft vandaag het wetsvoorstel gepresenteerd dat de huidige Wet dna-onderzoek bij veroordeelden moet aanpassen.

Op dit moment kunnen mensen die door de rechter worden veroordeeld, afhankelijk van het delict, worden verplicht om hun dna af te staan. "Op grond van de Wet dna-onderzoek voor veroordeelden kan van iemand die – kort gezegd - veroordeeld is wegens een misdrijf tot een werkstraf of een gevangenisstraf dna worden afgenomen", aldus strafrechtadvocaten Anker & Anker in 2019 over een bezwaar van de "A7-blokkeerders", die geen dna wilden afstaan en daarin gelijk kregen van de rechtbank.

Uit onderzoek blijkt volgens het kabinet dat bij dertien procent van de mensen die is veroordeeld en dna moet afstaan dat niet gebeurt. Het gaat dan om personen die onvindbaar zijn of in het buitenland verblijven. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de procedure zo aangepast dat dna niet wordt afgenomen nadat iemand is veroordeeld, maar zodra die wordt aangehouden.

"De verwachting is dat door de nieuwe werkwijze van vrijwel elke veroordeelde wiens profiel in de dna-databank moet worden opgenomen, daadwerkelijk een dna-profiel in de databank kan worden opgenomen", aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wanneer de verdachte niet wordt veroordeeld zal het eerder afgenomen dna-materiaal moeten worden vernietigd, zo staat in de uitleg van het wetsvoorstel. Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot 12 juni op het voorstel reageren.