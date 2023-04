Eerste Kamer akkoord met elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Eerste Kamer is unaniem akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners verplicht digitaal gaat en niet meer via fax, dvd of op papier. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) moet ervoor zorgen dat ict-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat de verplichte digitale gegevensuitwisseling mogelijk is. De Wegiz wordt vanaf 1 juli dit jaar van kracht.

De Wegiz is een kaderwet. Dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Deze regels worden in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) opgenomen en gaan bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt. Daarnaast wordt bepaald via welke standaarden de gegevensuitwisseling moet plaatsvinden en het verplicht gebruik van gecertificeerde software.

De Wegiz is dan ook vooral bedoeld om verschillende systemen naast elkaar te laten functioneren. Zo wordt er geen specifiek systeem of infrastructuur verplicht. "Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf en dit leggen zij vervolgens vast", aldus de uitleg van de overheid.

De Eerste Kamer voegt toe dat op grond van het wetsvoorstel er geen verplichting tot het uitwisselen van gegevens kan worden opgelegd aan zorgverleners. "De verplichting in dit wetsvoorstel ziet alleen op de vraag hoe de uitwisseling van gegevens (op grond van andere wetgeving) plaats moet vinden, namelijk op elektronische wijze."