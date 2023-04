Netflix gaat delen van accounts door gebruikers in meer landen aanpakken

Netflix gaat in meer landen het delen van accounts door gebruikers aanpakken, ook al zorgt dit ervoor dat het aantal gebruikers in eerste instantie afneemt, zo heeft de streamingdienst in een brief aan aandeelhouders bekendgemaakt (pdf). Naar schatting van Netflix maken honderd miljoen huishoudens gebruik van een gedeeld wachtwoord.

Om deze praktijk tegen te gaan introduceerde Netflix nieuwe betaalopties waarbij betalende leden voor extra accounts kunnen betalen, die daarbij een eigen wachtwoord krijgen. In eerste instantie werd dit uitgerold in Latijns-Amerika en volgden begin dit jaar Canada, Nieuw-Zeeland, Portugal en Spanje. Volgens Netflix zorgde deze aankondigingen in eerste instantie voor een "cancel reaction", wat gevolgen had voor de kortetermijngroei van het aantal gebruikers.

Doordat personen die een account leenden uiteindelijk een eigen abonnement afsluiten stelt Netflix dat er juist een toename van het aantal gebruikers en omzet plaatsvindt. Zo is in Canada het aantal gebruikers nu groter dan voor de introductie van "paid sharing". De streamingdienst wil de betaaloptie daarom dit kwartaal in meer landen uitrollen, waaronder de Verenigde Staten.

Netflix stelt dat aandeelhouders er rekening mee moeten houden dat de uitrol van paid sharing ervoor zorgt dat sommige personen die een account lenen stoppen met kijken, omdat ze geen extra betalende gebruiker worden of een eigen abonnement nemen. Dit kan ervoor zorgen dat de "near term engagement" waarschijnlijk zal afnemen, maar dat dit op de lange termijn juist zal groeien, aangezien gebruikers die op andermans account meeliften een eigen account aanmaken.