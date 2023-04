Man die geld voor beruchte ransomwaregroep witwaste krijgt lichte straf in VS

Een Russische man die geld voor de beruchte ransomwaregroep Ryuk witwaste, en vorig jaar augustus door Nederland aan de Verenigde Staten werd uitgeleverd, heeft van de rechter een lichte straf gekregen. Verschillende Amerikaanse overheidsinstanties en gemeenten werden door de Ryuk-ransomware getroffen en zagen zich gedwongen om het gevraagde losgeld te betalen. Zo betaalde een Amerikaans district 400.000 dollar losgeld om versleutelde bestanden ontsleuteld te krijgen.

Volgens de FBI maakte de Ryuk-groep alleen al van 9 september 2018 tot 15 oktober 2019 meer dan 61 miljoen dollar buit. De Russische man heeft een deel van dit geld witgewassen. Hij werd in november 2021 op verzoek van de FBI door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol aangehouden. De verdachte was onderweg naar Mexico voor vakantie waar hij wegens een aanhoudingsbevel geen toegang tot het land kreeg. Vervolgens werd hij op een vliegtuig naar Nederland gezet waar hij op Schiphol kon worden aangehouden.

Vervolgens werd hij in augustus 2022 aan de VS uitgeleverd. Begin februari van dit jaar bekende hij schuldig te zijn aan witwassen. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar en een boete van 500.000 dollar. De man is nu echter veroordeeld tot de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht en het afstaan van een bedrag van 2.000 dollar, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.