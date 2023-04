Voorarrest Nederlandse verdachte Genesis Market met 90 dagen verlengd

De rechter heeft besloten om het voorarrest van een vermeende Nederlandse gebruiker van de Genesis Market met negentig dagen te verlengen. Het gaat om een 28-jarige man uit Maassluis die op 4 april tijdens een internationale politieoperatie tegen de illegale marktplaats werd aangehouden.

Via Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden. Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen. De marktplaats beweerde dat zolang het toegang tot de besmette computer van een slachtoffer had, de gestolen data van het slachtoffer up-to-date werd gehouden, maar de gegevens ook werden doorgestuurd wanneer die een nieuw account aanmaakte.

De man uit Maassluis zou via Genesis Market van zeker vijfhonderd Nederlanders de gegevens hebben gekocht, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM). Daarvoor zou de verdachte tienduizend euro hebben betaald. Met de gestolen gegevens wist hij vervolgens van minstens vijftig slachtoffers 150.000 euro te stelen, zo laat het OM verder weten. De rechter heeft nu besloten om het voorarrest van de verdachte met de maximale periode van negentig dagen te verlengen. In totaal werden in Nederland in het onderzoek naar de Genesis Market zeventien personen aangehouden, waarvan de meesten inmiddels weer op vrije voeten zijn.