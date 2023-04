Kabinet geeft informatie vrij over contact tussen Twitter en ministeries

Het kabinet heeft informatie vrijgegeven over het contact tussen Twitter en ministeries dat tussen juni 2019 en september vorig jaar plaatsvond. Daaruit blijkt dat eind 2020 de Twitter-accounts van vier Nederlandse ambassadeurs waren gekaapt. Het contact met Twitter gaat vooral over privacyzaken, verificatie van accounts en verzoeken tot het verwijderen van informatie. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Adriaansens van Economische Zaken openbaar heeft gemaakt.

De bewindsvrouw reageerde op een verzoek van FvD-Kamerlid Van Houwelingen die om alle communicatie tussen Nederlandse ministeries en Twitter had gevraagd. Volgens Adriaansens is er geen integraal overzicht van contact tussen Twitter en ministeries. Op basis van een uitvraag onder de verschillende ministeries is er een sheet met contactmomenten gemaakt.

"Dit contact ging veelal over privacy, verificatie van accounts, toegang tot accounts en Twitterfeatures", aldus Adriaansens. Zo werd in juli en augustus 2020 Twitter verzocht om publiek gemaakte adresgegevens van bewindslieden te verwijderen. Hetzelfde jaar bleken ook vier accounts van ambassadeurs te zijn gekaapt. Op welke manier staat niet vermeld.

Ook blijkt er tussen het ministerie van Algemene Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst te zijn gesproken over de mogelijkheden om de contactmogelijkheden met Twitter te verbeteren, zodat het ministerie snel met het platform in contact kan komen als er zaken zoals schending van privacy of bedreiging spelen. Verder werd Twitter afgelopen juni verzocht om actie te ondernemen nadat privégegevens van een minister, waaronder foto's van gezinsleden en adresgegevens, op het platform waren gepubliceerd.